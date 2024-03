Senden/Vöhringen

13:11 Uhr

Eschenfällungen: Langsamer Abschied vom gefährlichsten Baum im Auwald

Plus Zur Verkehrssicherung werden derzeit längs der Iller die maroden Eschen gefällt. Doch das ist erst der Auftakt für das, was noch kommt.

Von Thomas Vogel

Was geschieht, wenn die Eschen aus dem Illerauwald endgültig verschwinden? Der Wald dort werde auf jeden Fall ein ganz anderer sein als der heutige, heißt es aus kundigem Munde. Den beiden Forstexperten, dem Revierförster Michael Mayr und dem amtlichen Waldnaturschützer Ralf Tischendorf, an die sich diese Frage richtet, ist nicht ganz wohl bei ihren Antworten. Der Blick in die Glaskugel, das ist nun mal nicht ihr Fachgebiet.

Dabei ist die Frage durchaus naheliegend, wenn man dieser Tage an der Iller spazieren geht. Von Senden geht's Richtung Illerzell, doch jetzt muss erst mal ein Stopp eingelegt werden. Ein paar dutzend Meter weiter vorne kracht gleich ein weiterer Eschenstamm zu Boden, so wie Hunderte weitere davor und danach. Die ältesten sind so um die 120 Jahre alt.

