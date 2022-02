Grenzpolizei findet Cannabisplantage in Senden

Nach der Kontrolle eines 31-Jähringen entdecken Polizisten bei einer Wohnungsdurchsuchung in Senden mehrere Cannabispflanzen und verschiedene Waffen.

In Senden muss sich ein 31-Jähriger wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. In der Nacht auf Sonntag fanden Schleierfahnder der Grenzpolizei Lindau bei dem Mann ein Glas mit Schraubverschluss, in dem sich eine kleinen Menge Marihuana befand. Der 31-Jährige wurde am Bahnhof in Senden kontrolliert.

In der Wohnung des Mannes befand sich eine professionelle Aufzuchtanlage

Da die Beamten nach Angaben der Polizei nicht ausschließen konnten, dass der Mann das Marihuana selbst anbaut und damit Handel treibt, wurde im Anschluss seine Wohnung durchsucht. Wie die Grenzpolizeiinspektion Lindau mitteilt, fanden die Beamten dort eine professionelle Cannabisplantage. Mehrere heranwachsende und abgeerntete Pflanzen befanden sich in Anzucht- und Trocknungszelten. Zudem befand sich Marihuana im höheren zweistelligen Grammbereich der Sorte nach verteilt in verschiedenen Schraubverschlussgläsern.

Neben den Betäubungsmitteln stellten die Beamten auch unzählige Messer und zwei Armbrüste mit Zielfernrohr fest. Die Waffen wurden sichergestellt, um abzuklären, in welcher Verbindung sie zu den Betäubungsmitteln stehen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)