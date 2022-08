Verletzte und hoher Schaden: Starkregen sorgt für Unfälle auf A7 und B28

Starkregen hat vor allem auf den Schnellstraßen wie B28 sowie A7 und A8 zu mehreren Unfällen geführt. Es kam zu Verletzten und Sachschäden von mehr als 50.000 Euro.

Des einen Freud, des anderen Leid: Nach tagelanger Hitze und Trockenheit wurde Regen teilweise herbeigesehnt. Doch der nun eingesetzte Starkregen hat auch seine Schattenseiten. Auf den Straßen im Landkreis Neu-Ulm und der Region kam es gehäuft zu Unfällen. Besonders betroffen waren die Schnellstraßen B28 und A7. Neben reichlich Sachschäden sind auch Verletzte zu beklagen.

So kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu zwei Aquaplaning-Unfällen auf der A7 in Fahrtrichtung Norden. Eine Person wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 40.000 Euro. Die jeweiligen Verursacher erwartet eine Anzeige.

Regenunfall auf A7 bei Vöhringen: 35-Jähriger wird in Klinik gebracht

Gegen 23 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Autobahn unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Vöhringen geriet sein Fahrzeug wegen zu hoher Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, so die Polizei. Der Wagen streifte zunächst die Mittelschutzplanke, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den Wildschutzzaun. In einer Wiese kam er zum Stillstand. Der 35-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, konnte dieses wenig später aber unverletzt verlassen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 8000 Euro. Die Feuerwehren Illertissen und Altenstadt waren im Einsatz. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Beim Unfall auf der A7 bei Vöhringen blieb das Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung in der Böschung stehen, zwischen dem durchbrochenen Wildschutzzaun und dem Zaun des Gewerbegebietes. Foto: Wilhelm Schmid

Etwa eine Stunde später kam ein 35-Jähriger, der mit seinem BMW kurz vor der Anschlussstelle Dettingen fuhr, ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Regen ins Schleudern. Er prallte zunächst frontal gegen die rechte Schutzplanke, schleuderte über die Fahrbahn und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Ein nachfolgender 42-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr mit seinem Citroën über Fahrzeugteile auf der Fahrbahn, wodurch sein Wagen beschädigt wurde. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt hier bei circa 32.000 Euro.

Regenunfälle auch auf der B28 bei Hittistetten

Am frühen Freitagmorgen kam es auf der B28 zu zwei Unfällen. Auch hier waren Autofahrer jeweils zu schnell bei Regen unterwegs. Gegen 4.40 Uhr fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Wagen in Richtung Hittistetten und geriet ins Schleudern. Das Auto krachte zunächst gegen die Mittelschutzplanke, schleuderte dann nach rechts von der Fahrbahn und stieß noch gegen ein Brückenbauwerk. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Auto musste abgeschleppt werden.

Eine Stunde später verlor ein 34-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen, als er in Richtung Ulm fuhr. Bei einsetzendem Starkregen kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung. Auch sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Für beide Unfälle wird der Sachschaden auf rund 18.000 Euro geschätzt. Im Laufe des Freitags kam es zu weiteren Unfällen auf den besagten Schnellstraßen. Der Regen aber soll laut Wetterprognosen nicht von langer Dauer sein. (thhe/wis)