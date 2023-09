Baustelle in Senden: Drei Wochen Vollsperrung

Die SWU lässt Leerrohre in der Stadt verlegen. Für die Baustelle wird eine Vollsperrung in Senden eingerichtet.

Wegen der Verlegung von Leerrohren im Auftrag der SWU ist die St 2031 am Kreisverkehr Kemptener Straße auf Höhe Bahnhofstraße in Senden vom 9. Oktober bis 29. Oktober 2023 gesperrt. Darauf hat jetzt das Landratsamt Neu-Ulm hingewiesen.

Staatsstraße 2031 in Senden für drei Wochen vollgesperrt

Die Umleitung für den Gesamtverkehr (U 1) erfolgt über die Kemptener Straße in Senden-Stadt, die Römerstraße St 2019 in Senden-Wullenstetten, Senden-Witzighausen, die St 2029 in Senden-Hittistetten, Senden-Holzschwang, die NU 3 in Senden-Aufheim über die Königsberger Straße in Senden-Stadt und umgekehrt. Die Umleitung mit Zufahrt zur Bahnhofstraße (U 2) erfolgt über die Schillerstraße oder Ulrichstraße, die Bahnhofstraße und umgekehrt. Die Bedarfsumleitungen U 6 und U 97 werden folgende Ausweichstrecken verlegt : NU 14, St 2020, St 2021, B 10. (AZ)