Senden

vor 16 Min.

Von Deko bis Fischwurst: Ein Rundgang über den Weihnachtsmarkt Senden

Der Sendener Weihnachtsmarkt zog am Donnerstagabend zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Er dauert noch bis Sonntagabend.

Schon am Eröffnungsabend strömen die Besucherinnen und Besucher auf den Weihnachtsmarkt in der Sendener Innenstadt. Mehrere Standbetreiber sind neu dabei.

Von Angela Häusler

Ein glitzernder Christbaum, beleuchtete Holzfassaden, Lichterkränze am Bürgerhaus und der Bischof Nikolaus spazierte in goldenem Gewand über den Marktplatz: Am Eröffnungsabend des Sendener Weihnachtsmarkts kamen Hunderte von Besucherinnen und Besuchern zum Schauen und Bummeln in die Innenstadt. Bis Sonntag wird dort noch Adventsstimmung verbreitet.

