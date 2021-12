Vorbild Rednitzhembach: So könnte Senden bei Straßensanierungen sparen

Plus Straßen rechtzeitig Reparieren: Vom Bürgermeister einer fränkischen Gemeinde lässt sich der Stadtrat erklären, wo es in der Stadt womöglich noch Sparpotenzial gibt.

Inspiration in Sachen Sparsamkeit holten sich die Sendener Stadträte am Dienstagabend beim Bürgermeister der fränkischen Gemeinde Rednitzhembach: Die nämlich hatte ihre Schulden durch eine Reihe von ungewöhnlichen Maßnahmen abgetragen. Dazu gehören Straßensanierungen, die anders ablaufen als üblich.