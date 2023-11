Vorfahrt missachtet: Autofahrerin wird in Senden leicht verletzt

In Senden nimmt ein Autofahrer einer anderen Verkehrsteilnehmerin die Vorfahrt und verursacht einen Unfall. Dabei entsteht auch hoher Sachschaden.

Am Ortsausgang in Richtung Aufheim hat sich am Donnerstagnachmittag in Senden ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 83 Jahre alter Autofahrer bog mit seinem Wagen dem Polizeibericht zufolge an der Einmündung von der Aufheimer Straße kommend in die St.-Florian-Straße ein. Dabei missachtete er ein in der St.-Florian-Straße herannahendes Auto, das Vorfahrt hatte. In diesem Fahrzeug saß eine 34 Jahre alte Frau. Beide Autos stießen zusammen. Die Frau wurde dabei nach aktuellem Sachstand leicht verletzt und kam anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zudem entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (AZ)