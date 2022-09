Warum sind Sendens Friedhöfe derzeit so ungepflegt?

Lokal Sendener Bürger beschweren sich, weil die städtischen Friedhöfe verwahrlost aussehen. Die Stadtverwaltung hat eine Erklärung – und einen Plan zur Verbesserung für die Zukunft.

Unkraut sprießt auf den Wegen des Friedhofs St. Jodok, die Hecken sind teilweise viel zu lang und ragen wild wachsend heraus. Daneben sieht man liebevoll gepflegte, sehr ordentliche Gräber. Ein Bild, das nicht zusammenpasst und das Bürger in Senden stört. Sie beschweren sich, dass die öffentlichen Anlagen, vor allem von St. Jodok, verwahrlost aussehen. Warum ist die Umgebung auf dem Friedhof derzeit so ungepflegt?