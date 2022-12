Weihnachtsmarkt 2022 steht bevor: Das ist auf dem Marktplatz geboten

Ab Donnerstag findet der Weihnachtsmarkt auf dem Platz vor dem Bürgerhaus statt. 25 Aussteller präsentieren an vier Tagen ihre Waren.

Schon seit einigen Tagen sind sie aufgebaut, die geschmückten Hütten für den Sendener Weihnachtsmarkt. Von Donnerstag bis Sonntag dreht sich dort unter dem Motto „Senden leuchtet“ alles ums bevorstehende Weihnachtsfest.

Nach zweijähriger Pause sind diesmal 25 Aussteller dabei, die sowohl handgemachte Geschenkideen als auch weihnachtliche Deko für drinnen und draußen anbieten: von urigen Unikaten aus Holz über liebevoll gestalteten Christbaumschmuck bis zu modischen Accessoires oder fruchtigen Marmeladen. Ein Dutzend Sendener Vereine und Organisationen bereiten darüber hinaus kulinarische Spezialitäten und wärmende Getränke wie Glühwein und Punsch zu.

Das Rahmenprogramm auf dem Markt in Senden bietet viel Abwechslung

Im städtischen Kulturbüro ist Organisatorin Stefanie Zweckinger-Schwer froh über die positive Rückmeldung der Mitwirkenden. „Die Resonanz der Aussteller und Vereine war sehr positiv. Auch in den letzten Wochen kamen immer wieder Nachfragen, ob nicht doch noch eine Hütte frei sei.“ Bereits im September sei der Großteil der Hütten jedoch vergeben gewesen. Auch im Rahmenprogramm gebe es einige Highlights.

Dieses bietet an allen vier Tagen Unterhaltung für Kinder und Erwachsene. Dazu gehören festliche Klänge verschiedener Bläserensembles und Jugendkapellen aus Senden und Umgebung, zwei Kinderchöre und am Samstagabend die Partyband W.O.X. aus Weißenhorn, die auch beim Bürgerfest im vergangenen Sommer einen Programmpunkt bildete. Außerdem werden mehrere Tanzgruppen auf der Bühne zu sehen sein.

Eine ganze Reihe von Attraktionen warten auf die Kinder

Auf die Kinder warten eine ganze Reihe von Attraktionen: Karussell, Stockbrotbacken und Kinderschminken gehören wieder dazu, ebenso das „Himmlische Postamt“, in dem Buben und Mädchen ihre Weihnachtswünsche ans Christkind abschicken können. Spaßig wird es am Sonntag, wenn Bauchredner „Matze“ das Publikum unterhält und mit der Kunst der Ballon-Modellage aufwartet. Auch leuchtende LED-Ballons sind auf dem Markt übrigens zu haben. Wer mag, kann den Abend in der Fotobox mit launigen Bildern verewigen.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz am Donnerstag und Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Start ist am Donnerstag um 17 Uhr, um 17,30 Uhr besucht der Nikolaus den Markt.