Autos in Senden und Weißenhorn beschädigt - Verursacher flüchten

Im Blumenweg in Senden und im Parkhaus der Stiftungsklinik in Weißenhorn sind zwei Autos angefahren worden. Eine aufmerksame Zeugin hilft der Polizei.

Die Polizei ermittelt wegen zwei Unfallfluchten in Senden und Weißenhorn. Am Donnerstagabend gegen 17 Uhr stieß dem Polizeibericht zufolge ein Auto im Blumenweg beim Ausparken gegen einen anderen geparkten Wagen. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. "Aufgrund einer aufmerksamen Zeugin sind weitere erfolgversprechende Ermittlungen zur Feststellung des Unfallverursachers möglich", teilt die Polizei mit. An dem betroffenen Auto entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Unfallflucht in Weißenhorn: Polizei bittet um Hinweise

Ebenfalls auf ungefähr 1500 Euro beziffert die Polizei den Schaden, den eine unbekannte Person am Mittwoch, 5. Juli, an einem schwarzen Audi angerichtet hat. Dieses Auto wurde zwischen 12 und 17 Uhr im Parkhaus der Stiftungsklinik angefahren. Auch in diesem Fall flüchtete die Person, die das andere Fahrzeug fuhr, von der Unfallstelle. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/9655-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)