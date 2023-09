Autos stoßen beim Ausparken gegen andere Fahrzeuge

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch bei zwei Unfällen in Senden und Weißenhorn entstanden. Beide Male krachte es beim Zurücksetzen.

Beim Rückwärtsfahren haben zwei Frauen am Mittwoch in Senden und Weißenhorn jeweils einen Unfall verursacht. Ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro ist dem Polizeibericht zufolge entstanden, als eine Autofahrerin am Mittag am Sendener Bahnhof rückwärts aus einer Parklücke ausfuhr. Denn der Wagen stieß mit einem dahinter stehenden Auto zusammen. In Weißenhorn fuhr eine Frau nach Polizeiangaben am Vormittag mit ihrem Wagen rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Lenbachstraße. Das Auto stieß dabei gegen ein an der Straße geparktes Fahrzeug. Die Schadenssumme bei diesem Unfall: etwa 4000 Euro. (AZ)