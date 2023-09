Bahnübergänge Witzighausen und Weißenhorn vorübergehend gesperrt

Die Sanierungsarbeiten der Bahnlinie betreffen auch zwei Bahnübergänge. So laufen die Umleitungsstrecken.

In den nächsten Wochen erneuern die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) ihre Bahnlinie Senden – Weißenhorn. Saniert werden dabei auch zwei Bahnübergänge in Witzighausen und in Weißenhorn. Der Bahnübergang Illerberger Straße in Witzighausen wird vom 17. September bis 2. Oktober gesperrt sein. Der Bahnübergang Adolf-Wolf-Straße – Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn wird vom 11. bis 14. September sowie vom 25. bis 27. September nicht passierbar sein, teilt das Landratsamt Neu-Ulm mit.

Gesperrte Bahnübergänge: Diese Umleitungen gibt es in Witzighausen und Weißenhorn

Diese Umleitungsstrecken für den Straßenverkehr sind während der Sperrungen ausgeschildert: In Witzighausen führt die östliche Umleitungsstrecke Richtung Weißenhorn über die St2019 Wullenstetter Straße, Ulmer Straße, Herzog-Georg-Straße, NU14 Illerberger Straße, NU9 Weißenhorner Straße, Heerstraße, Illerberger Straße und umgekehrt. Die westliche Umleitungsstrecke Richtung Vöhringen geht über die St2019 Römerstraße, St2031, NU14, NU9 und umgekehrt.

In Weißenhorn führt die südliche Umleitung auf der St2019 Herzog-Georg-Straße, NU14 Illerberger Straße, Daimlerstraße, Adolf-Wolf-Straße und umgekehrt. Die nördliche Umleitung geht über die St 2019 Herzog-Georg-Straße, St 2019 Ulmer Straße, Daimlerstraße und umgekehrt. (AZ)