Großes Fest zu zehn Jahren Bahnbetrieb seit der Reaktivierung

Mit mehreren Attraktionen wird die Reaktivierung der Bahnstrecke Senden-Weißenhorn gewürdigt. Ein Dampfzug aus dem Jahr 1923 fährt dort am 10. Dezember.

Die Bahnstrecke Senden-Weißenhorn feiert heuer das zehnjährige Bestehen seit ihrer Reaktivierung im Jahr 2013. Anlässlich dieses Meilensteins bieten die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU), die Städte Senden und Weißenhorn, der Landkreis Neu-Ulm, die Regio-S-Bahn Donau Iller, die DB Netze und der Verkehrsverbund DING am Sonntag, den 10. Dezember 2023, allen Interessierten mehrere Attraktionen. Unter anderem verkehrt an dem Tag ein historischer Sonderzug auf der Strecke.

In einer Pressemitteilung informieren die SWU, die Betreiber der Bahnstrecke, über das Rahmenprogramm. Um 10 Uhr beginnt direkt am Bahnhof Senden ein Mobilitätsmarkt. An mehreren Ständen können sich die Besucherinnen und Besucher zu unterschiedlichen Mobilitätsthemen wie zum Beispiel dem zukünftigen Ausbau der Donau-Iller-Bahn informieren. Ergänzend dazu sind an einem Foodtruck Essen und Getränke erhältlich. Der Markt ist bis 16 Uhr geöffnet.

Ab Montag, 20. November, sind in Ulm Tickets für die Sonderfahrten erhältlich

Alle historisch Interessierten können an dem Tag Sonderfahrten mit einem Dampfzug aus dem Jahr 1923 teilnehmen. Es werden eine Fahrt von und nach Ulm sowie drei Fahrten von Weißenhorn nach Senden und wieder zurück angeboten. Die Fahrzeiten sind online unter swu.de/10jahre zu finden.

Fahrkarten sind von Montag, 20. November, an im SWU traffiti (Service-Center Neue Mitte, Neue Straße 79 in Ulm) oder gegen Barzahlung im Zug erhältlich. Es werden Einzelfahrschein und vergünstigte Gruppenkarten für bis zu fünf Personen angeboten. An Bord des Dampfzugs gibt es neben der nostalgischen Atmosphäre auch Essen und Getränke.

Für den Aufenthalt in Weißenhorn haben die SWU auch noch eine Empfehlung: Vom Bahnhof ist es nicht weit in die historische Innenstadt. Dort öffnet am 10. Dezember um 11 Uhr der Nikolausmarkt seine Pforten. Besucherinnen und Besucher können dort die vorweihnachtliche Stimmung genießen und den eindrucksvoll beleuchteten Kirch- und Schlossplatz bestaunen. (AZ)

