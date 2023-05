Mit knapp drei Promille: Betrunkene wehren sich gegen die Polizei

Ein Wirt und eine Freundin rufen die Polizei wegen betrunkener Personen um Hilfe. Für einen Mann endet der Abend in der Zelle, für eine Frau in der Klinik.

Mit zwei renitenten betrunkenen Personen bekam es die Polizei am Montagabend in Senden und Weißenhorn zu tun. Der Mann und die Frau wurden in Gewahrsam genommen.

Zunächst hatte gegen 17.30 Uhr ein Gastwirt in Senden eine Streifenbesatzung der Polizei Weißenhorn angesprochen, die vor einer Bar in der Hauptstraße unterwegs war. Der Gastwirt bat die Beamten um Hilfe, weil ein Gast der Aufforderung das Lokal zu verlassen nicht folgen wollte. Der 49-Jährige war mit knapp drei Promille stark alkoholisiert und ignorierte auch die Aufforderung der Polizeibeamten das Lokal zu verlassen.

Nach dem erfolglosen Platzverweis nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam, doch auf dem Weg zum Streifenwagen leistete der Mann Widerstand gegen die Festhaltung und bedrohte die Beamten verbal. Die Beamten brachten den Mann zur Ausnüchterung in einen Haftraum und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Hausfriedensbruch ein.

Frau schlug in Weißenhorn mit dem Kopf gegen die Wand

Ein weiterer Einsatz in dieser Nacht endete für eine Frau im Krankenhaus: Gegen Mitternacht hatte eine Frau den Polizeinotruf gewählt und mitgeteilt, dass sich ihre Freundin in einem psychischen Ausnahmezustand befinde und sie sich deswegen Sorgen mache. Als Beamten bei der Frau in Weißenhorn ankamen, schlug diese ihren Kopf immer wieder gegen eine Wand und wollte sich dadurch selbst verletzen.

Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von über zweieinhalb Promille, weshalb die Beamten eine Unterbringung anordneten. Die Frau wehrte sich jedoch dagegen und beleidigte die Polizisten. Die Beamten brachten sie daraufhin in ein Krankenhaus und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ein. (AZ)