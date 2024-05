Unbekannte beschädigen geparkte Autos und fahren weiter

Die Polizei bittet nach zwei Unfällen in Senden und Weißenhorn um Hinweise. In beiden Fällen flüchteten die Verursacher, ohne den Schaden zu melden.

Nach zwei Unfallfluchten in Senden und Weißenhorn bitten die jeweiligen Dienststellen der Polizei um Hinweise. Einer dieser Unfälle ereignete sich am Mittwoch zwischen 15.30 und 20.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Daimlerstraße in Senden. Eine noch unbekannte Person touchierte dabei nach Angaben der Polizei mit ihrem Fahrzeug ein geparktes schwarzes Auto im Bereich des hinteren rechten Radkastens. Anschließend entfernte sich die Person, ohne ihren Pflichten nachzukommen und den Unfall zu melden. Mögliche Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07307/910000 bei der Polizei Senden zu melden.

Lackschaden an einem blauen BMW in Weißenhorn

Der zweite Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr in der Kaiser-Karl-Straße in Weißenhorn. Ein dort geparkter blauer BMW wurde dort laut Polizeibericht angefahren und beschädigt. Es entstand ein Lackschaden am rechten Außenspiegel. Auch in diesem Fall flüchtete die Person, die den Unfall verursacht hat. An dem BMW entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)