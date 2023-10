Unfallfluchten in Senden und Weißenhorn: Polizei sucht Zeugen

Mehrere Tausend Euro Schaden haben Unbekannte in Senden und Weißenhorn hinterlassen. Wer hat etwas beobachtet?

Mehrere Fälle von Unfallflucht beschäftigen derzeit die Polizei Weißenhorn. Im Zeitraum zwischen 28. September und 7. Oktober hat eine unbekannte Person in der Magirusstraße in Hittistetten der Metallzaun eines Grundstücks angefahren und beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Zaun entstand nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Im Lauf des vergangenen Wochenendes, zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 10.15 Uhr, ist ein im Schlehenweg in Aufheim geparkter schwarzer Opel, angefahren und beschädigt worden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Opel entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro, so die Polizei.

Auch in der Spitzwegstraße in Weißenhorn hat eine unbekannte Person zwischen vergangenem Freitag und Montag den Zaun eines Wohnanwesens angefahren. Dabei entstand am Zaun ein Schaden von ungefähr 1000 Euro. Hier fuhr der Verursacher ebenfalls davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, einen der Unfälle beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/9655-0, zu melden. (AZ)