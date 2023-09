Zusammenstöße in Senden und Weißenhorn verursachen hohen Schaden

Eine Autofahrerin übersieht in Senden ein anderes Fahrzeug. Beide Wagen stoßen zusammen. In Weißenhorn kommt es zu einem ähnlichen Unfall.

Zwei Verkehrsunfälle mit ähnlichem Hergang hat die Polizei am Dienstagabend in Senden und Weißenhorn aufgenommen. In Senden wollte eine Autofahrerin dem Polizeibericht zufolge von einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn der Straße Zum Baggersee einfahren. Dabei übersah sie ein im fließenden Verkehr herannahendes Auto. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. In Weißenhorn wollte sich eine Frau mit ihrem Wagen am frühen Dienstagabend in der Herzog-Georg-Straße aus einer am rechten Fahrbahnrand befindlichen Parkbucht in den fließenden Verkehr einordnen. Wie die Polizei mitteilt, übersah sie dabei jedoch ein von hinten herannahendes Auto. Auch in diesem Fall kam es zu einem Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 6000 Euro. (AZ)