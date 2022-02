Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss in Senden und Weißenhorn

Am Mittwoch waren zwei Männer in Senden und Weißenhorn unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs. Beide erwartet voraussichtlich eine Anzeige.

Ein Joint am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, denkt sich ein 27-Jähriger am Mittwochmorgen und steigt anschließend in seinen Transporter. Wie die Polizeiinspektion Weißenhorn mitteilt, stellten Beamte während einer Verkehrskontrolle drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Er gab schließlich zu, Marihuana geraucht zu haben. Der Drogenschnelltest war positiv. Auf dem Revier wurde dem 27-Jährigen Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

43-Jähriger unter Drogeneinfluss in Senden unterwegs

Am Nachmittag dann ein ähnliches Spiel bei einem 43-Jährigen. Der Mann war mit seinem Mofaroller auf der Beethovenstraße in Senden unterwegs. Laut Aussage der Polizei Senden, gab der Fahrer bei der Verkehrskontrolle zu, in den letzten Tagen einen Joint konsumiert zu haben. Auch bei ihm war der Drogenschnelltest positiv. Sollte der Grenzwert bei der Blutuntersuchung überschritten sein, drohen ihm ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)