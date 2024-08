Zwei Verletzte nach Pedelec-Unfällen in Weißenhorn und Wullenstetten

Am Freitag kam es in Senden und Weißenhorn nach Angaben der Polizei zu zwei Unfällen mit einer Pedelec-Fahrerin und einem Pedelec-Fahrer, die jeweils leicht verletzt wurden. Ein Mann kam ins Krankenhaus.

Pedelec-Unfälle in Senden und Weißenhorn: Zwei Verletzte

Am frühen Abend stürzte eine Pedelec-Fahrerin in der Joseph-Haydn-Straße in Weißenhorn, nachdem sie auf das Heck eines Autos aufgefahren war, der zuvor aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße gefahren war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Bereits am Nachmittag desselben Tages stürzte ein weiterer Pedelec-Fahrer in der Römerstraße im Sendener Stadtteil Wullenstetten aufgrund eines Fahrfehlers, als er auf einen Fahrradweg auffahren wollte. Beide Verletzte wurden leicht verletzt und der zweite Fahrer wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. (AZ)