Weitere Häuser in Senden wurden an Halloween mit Eiern beworfen

Unbekannte haben in Senden mehrere Häuser mit Eiern beworfen. Wie die Polizei mitteilt, landeten an Halloween, also in der Nacht auf Dienstag, nicht nur an der Rathausfassade Eier, sondern auch an zwei Hauswänden im Badgäßchen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Senden unter der Rufnummer 07307/910000 entgegen. (AZ)