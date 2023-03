Wer hat Autos der Sozialstation beschädigt?

Immer wieder sind Autos einer Sozialstation in Senden auf einem Privatparkplatz beschädigt worden. Jetzt ermittelt die Polizei.

In den vergangenen Monaten kam es im Bereich eines Privatparkplatzes einer Sozialstation in Senden vermehrt zu Sachbeschädigungen an den dortigen Fahrzeugen der Sozialstation. Aufgrund der Häufung und der festgestellten Beschädigungen meldete dies der Geschädigte nun der Polizei, die hierzu Ermittlungen aufnahm. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an die zuständige Polizeistation Senden unter Telefon 07307/910000 zu wenden. (AZ)