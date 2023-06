Senden

Wie groß ist eigentlich der tote Winkel bei Lastwagen?

Blaues Dreieck ist gleich toter Winkel – so lautete die dringliche Botschaft, die Iveco-Fahrer Christian Rueß an der Lindenhofschule an die Schülerschaft brachte.

Plus Ein Team von Iveco demonstriert an der Lindenhofschule in Senden, welche Bereiche ein Lastwagenfahrer nicht einsehen kann. Dann dürfen die jungen Leute selbst testen.

Von Thomas Vogel

Ein blaues Dreieck in einem Bereich seitlich des Lasters, ein schmaleres Rechteck davor, ein großes dahinter – sie markierten auf dem Pflaster die gefährlichen „toten Winkel“, also jene Zonen, die der Fahrer von der Kabine aus nicht einsehen kann. Um Kinder dafür zu sensibilisieren, ging ein Team von Iveco Ulm an seinem firmeninternen Aktionstag gestern auf Tour. Eine Station war die Lindenhofschule in Senden.

Weil alle Theorie ein wenig grau ist, durften die Schülerinnen und Schüler nach kurzer Einweisung selbst zu Testern werden. „Könnt ihr den Fahrer im Außenspiegel erkennen?“, lautete die Schlüsselfrage. Von den blau markierten Bereichen aus unmöglich. „Wenn ihr aber den Fahrer nicht seht, sieht er euch auch nicht“, lieferte Demofahrer Christian Rueß gleich die Auflösung. Später durften sie dann selbst vor dem Lenkrad Platz nehmen und die Faustformel aus Fahrerperspektive überprüfen.

