Wie kann das Radfahren in Senden attraktiver werden?

Plus Fachleute erarbeiten derzeit ein Fahrradkonzept für Senden. Interessierte können sich in den Prozess mit einbringen und übers Internet noch Anregungen geben.

Gefahrenstellen, fehlende Radwege, mehr Fahrradparkplätze: Rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Mittwochabend ins Sendener Bürgerhaus gekommen, um ihre Ideen ins Fahrradkonzept der Kommune einzubringen. Das wird derzeit von einem Planungsbüro erstellt und soll im Jahr 2023 ausgearbeitet sein. Auch übers Internet können die Sendenerinnen und Sendener noch ihre Anregungen einbringen.