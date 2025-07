Wie kann die Verkehrssituation in der Sendener Innenstadt verbessert werden?

Neues Bahnhofsumfeld, neue Stadtmitte, Fernwärme in der Innenstadt, Arbeiten an der Kemptener Straße: In Senden stehen in den kommenden Jahren einige Großprojekte an. Um nicht die „ganze Stadt auf einmal aufzumachen“, wie es Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf in der jüngsten Sitzung des Stadtrats ausdrückte, möchte man die Baustellen in Senden so gut es geht takten: Die Maßnahmen verbinden, die sich verbinden lassen. Die anderen so legen, dass sie sich nicht gegenseitig blockieren. Und nebenbei will man versuchen, den Verkehr in der Innenstadt grundsätzlich neu zu sortieren – und die Belastung möglichst gerecht zu verteilen. Denn: Prognosen besagen, dass es in jedem Fall künftig mehr Verkehr in Senden geben wird.

