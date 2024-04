Senden

Wie kann Senden Stände auf dem Bürgerfest gerechter verteilen?

In Senden gibt es einige Vereine, die gerne an Festen wie dem Bürgerfest teilnehmen möchten. Bisher müssen sie aber schon länger auf eine Zusage warten.

Plus Mehrere migrantische Vereine möchten in Senden mit eigenen Ständen auf den Stadtfesten vertreten sein. Zuletzt gab es viele Absagen. Woran liegt das?

Von Annemarie Rencken

Sie möchten in Senden mitmischen: Die Griechische Gemeinde Senden und mehrere türkische Vereine würden gerne mit Ständen auf dem Bürgerfest und dem Weihnachtsmarkt vertreten sein. Für einen Platz bewürben sie sich schon länger, sagt Alexandra Liapaki, Vorsitzende der Griechischen Gemeinde. In den vergangenen paar Jahren gab es von der Stadt jedoch viele Absagen, die man nicht ganz nachvollziehen konnte. Was steckt dahinter?

Um das Ganze aufzuklären, brachten Helmut Meisel (Grüne) und Yusuf Cinici (BiSS), die beiden Integrationsbeauftragten der Stadt, das Anliegen der migrantischen Vereine mit einem Antrag in die jüngste Stadtratssitzung ein. Ihr Auftrag an die Stadtverwaltung: Regelungen zu treffen, die ab sofort allen Sendener Vereinen eine gleichberechtigte Teilnahme an diesen Veranstaltungen ermöglichen. Meisel kritisierte in der Sitzung, dass die Einteilung "wenig transparent" sei, und ergänzt unserer Redaktion gegenüber, dass er das Gefühl habe, dass die bereits vertretenen Vereine und Stadt das Ganze "unter sich ausmachen" würden.

