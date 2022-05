Abgesperrtes E-Bike am Bahnhof geklaut

Am Bahnhof Witzighausen wurde ein schwarzes E-Bike geklaut. Die Polizei Senden bittet um Hinweise.

Unbekannte haben am Bahnhof in Senden Witzighausen ein E-Bike gestohlen. Nach Angaben der Polizei geschah die Tat wohl am Freitag zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr. Das schwarze E-Bike der Marke Cube war mit einem Schloss gesichert. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Senden unter 07307/910000 zu melden. (AZ)