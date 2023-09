Wohnungseinbruch in Senden: Mehrere tausend Euro werden gestohlen

Ein oder mehrere Unbekannte brechen gewaltsam in eine Wohnung in Senden ein und durchwühlen alle Zimmer. Sie finden hohe Bargeldsummen.

Ein unbekannter Täter hat sich am Samstagabend mittels Hebelwerkzeug Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in Senden verschafft. Dort brach er dann in eine Wohnung im Erdgeschoss ein. Wie die Polizei mitteilt, durchwühlte der Einbrecher dort sämtliche Zimmer und entwendete mehrere Tausend Euro Bargeld. Bei dem Einbruch wurde zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro verursacht. Die Polizeibeamten führten an der Tatörtlichkeit eine Spurensicherung durch. (AZ)