Mordprozess: So wurde der Ehemann vom Zeugen zum Tatverdächtigen

Plus Ermittler schildern vor Gericht, warum der Mann der Getöteten vor der Festnahme in Wullenstetten noch als Zeuge befragt wurde. Sein Anwalt sieht ein Problem.

Zunächst war er als Zeuge vernommen worden, dann stand er plötzlich unter Tatverdacht und wurde festgenommen. Jetzt muss sich Hadji N. M. vor Gericht verantworten, weil er seine Ehefrau in Wullenstetten heimtückisch ermordet haben soll und versucht haben soll, die Tat zu verschleiern. Sein Verteidiger ist aber der Meinung, dass Polizisten und Ermittlern ein Fehler unterlaufen war. Er forderte deshalb am zweiten Prozesstag nach jeder ihrer Aussagen, diese nicht zu verwerten.