Senden-Wullenstetten

vor 32 Min.

Stadträte entscheiden: Neues Baugebiet an der Herbartstraße kommt

Hier darf bald gebaut werden: Die Stadträte geben grünes Licht für den Bebauungsplan "An der Hittistetter Straße".

Plus Die Nachbarn haben lange gegen das neue Baugebiet an der Herbartstraße gekämpft. Nun hat die Stadt es dennoch beschlossen - und ein altes Versprechen eingelöst.

Von Angela Häusler

Das viel diskutierte Baugebiet an der Wullenstetter Herbartstraße ist genehmigt. Der Sendener Bauausschuss hat dem Bebauungsplan in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich zugestimmt. Wegen der zehn Grundstücke am Wullenstetter Ortsrand hatte sich lange Widerstand geregt.

