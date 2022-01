Unbekannter fährt geparktes Auto in Wullenstetten an und flüchtet

Auf mindestens 1000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der an einem geparkten Auto in Wullenstetten entstanden ist. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Die Polizeiinspektion Weißenhorn ermittelt nach einer Unfallflucht in Wullenstetten. Dort wurde im Zeitraum zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 15.45 Uhr, im Gemsweg ein geparktes rotes Auto von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Dem 41 Jahre alten Besitzer fiel der Streifschaden an der linken Fahrzeugseite am Samstag auf, danach rief er die Polizei. Der verursachte Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mindestens 1000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizei in Weißenhorn zu melden. (AZ)