Weihnachtsmarkt am Waldsee: Budendörfchen in idyllischer Lage

Weihnachtlich geschmückte Stände, selbst gemachte Waren, Glühwein und Losverkauf für karitative Zwecke – das gehört zum Weihnachtsmarkt, den die Sendener BRK-Wasserwacht nach zweijähriger Pause nun wieder am Ufer des Waldsees veranstaltet. Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, erwarten die freiwilligen Helferinnen und Helfer dort wieder zahlreiche Menschen, die das kleine Budendörfchen auch wegen seiner idyllischen Lage zwischen Wasser und Wäldchen schätzen.

Ausstellende aus Senden und Umgebung werden wieder dabei sein, unter anderem haben sie liebevoll handgefertigte Deko, Geschenkideen sowie wärmende Getränke und Leckereien im Angebot. Außerdem hat die Wasserwacht auch diesmal ein Rahmenprogramm vorbereitet, zu dem ein Geschichtenzelt mit Helferinnen und Helfern der Aktion Leselust gehört. Weihnachtslieder werden natürlich auch erklingen, gespielt von Mitgliedern der Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg. Am Samstagnachmittag kommt der Nikolaus zu Besuch.

Die Wullenstetter Vereine haben insgesamt schon 35.000 Euro an Spenden übergeben

Die Kasse klingelt beim Weihnachtsmarkt am Waldsee immer auch für einen wohltätigen Zweck. Diesmal ist das Spendengeld für die Aktion "Senden hilft" vorgesehen, wie Markt-Organisatorin Beate Schmitt berichtet. Sie hofft nun auf trockenes Wetter.

Kürzer, aber ebenfalls meist gut besucht ist der Adventsmarkt bei der Kirche in Wullenstetten. Bereits zum zwölften Mal lädt die Vereinsgemeinschaft des Ortsteils dazu ein. Los geht es am Samstag um 16 Uhr. Zahlreiche Helferinnen und Helfer haben in den vergangenen Wochen weihnachtliche Deko für drinnen und draußen gebastelt. Aufwärmen können sich die Besucherinnen und Besucher im Budengässchen bei süßen und deftigen Schmankerln aus eigener Herstellung. Von Beginn an spendeten die Wullenstetter Vereine ihren Gewinn aus dem Adventsmarkt an einen guten Zweck. Insgesamt seien so bereits 35.000 Euro an Spenden übergeben worden, erzählt Josef Ölberger, Sprecher der Vereinsgemeinschaft. Heuer werden die Jugendabteilungen der Vereine sowie die Sendener Tafel mit den Einnahmen bedacht, denn dort herrsche momentan erhöhter Bedarf, sagt Ölberger.

