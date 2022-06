Zahlreiche Besucher genießen den Sommer auf dem Bürgerfest

Straßenmarkt und Hochzeitsmesse ergänzen das Angebot bei "Sommer, Sonne, Senden". Doch am verkaufsoffenen Sonntag bleiben einige Läden zu. (mit Video)

Ein Stückchen Sandstrand mit Liegestühlen, ein Budendorf auf dem Marktplatz und Hochzeitskleider in der Hauptstraße – die Sendener Innenstadt hat sich am Wochenende ziemlich bunt präsentiert. Die erste Ausgabe des Bürgerfests unter dem Motto „Sommer, Sonne, Senden“ lockte am Samstag und Sonntag zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die City. Erstaunlich ruhig ging es allerdings am verkaufsoffenen Sonntag im Sendener Norden zu.

Ein Dutzend Sendener Vereine bot in der Innenstadt eine große kulinarische Vielfalt. „Wir haben immer super Stimmung“, erzählte Katharina Knödl am gemeinsamen Stand von TV Senden-Ay und Skiclub Senden. Die meisten Vereine waren schon bei zurückliegenden Bürgerfesten dabei gewesen und agierten als eingespielte Teams.

Eine Band aus Weißenhorn unterhielt am Samstagabend in Senden

Auf der Bühne unterhielten mehrere Orchester und Bands. Den Anfang machten zum Fassanstich mit Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf am Samstagnachmittag Alfred und seine Musikanten. Zum Publikumsmagneten wurde am Abend die Band „W.O.X. Entertainment“ aus Weißenhorn.

31 Bilder Sommer! Sonne! Senden! Fotos vom Bürgerfest 2022 Foto: Alexander Kaya

Für die Vereine klingelte die Kasse auch am Sonntagmittag. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Marianne Martin vom Schützenverein Hubertus Wullenstetten. Jochen Denzel resümierte am Stand der Sendener Tennisvereine: „Man könnte meinen, es hätte zwei Jahre lang kein Steak gegeben.“ In der Hauptstraße hatten rund 30 Händlerinnen und Händler sowie weitere Ausstellende ihre Stände aufgebaut – darunter auch örtliche Unternehmen.

Kultige Kleintransporter auf der Hochzeitsmesse

Sommerliche Kleidung, Schmuck, Süßigkeiten und Haushaltswaren gab es auf dem Straßenmarkt zu erstehen. Der Sendener Juwelier Joachim Reck hatte eine kleine Hochzeitsmesse auf die Beine gestellt. Brautmode, Schmuck, Blumen und Einladungskarten gehörten dort zum Angebot. „Es gab schon viel Interesse“, sagte Elena Knieß vom Ehinger Brautatelier „Oh Lieblingskleider“ erfreut.

Eine Alternative zu Luftballons stellten Anita und Dietmar Glater vor – fliegenden Schaum in Herzform, der sich aus einem unscheinbaren Kasten blähte und über den Köpfen der Passantinnen und Passanten entschwand. Viele Blicke zogen zwei Oldtimer auf sich: mit Blumen geschmückte Exemplare des kultigen Kleintransporters Ape, die der Ulmer Patrick Sanchez für Date-, Hochzeits- oder Rundfahrten vermietet – inklusive Chauffeur, Musik und Beleuchtung. Erst seit vier Wochen gebe es das Unternehmen, erzählte er, aber „für den nächsten Valentinstag sind wir schon ausgebucht“. Neu auf dem Markt ist auch Alexander Reck mit „Flying Coffee“ – einer kompakten Kaffeebar im Kleinwagen, die auf der grünen Wiese betrieben und für Events gemietet werden kann.

Für das Bürgerfest in Senden wurden eigens zwei Eissorten kreiert

Guten Absatz fanden zwei eigens für „Sommer, Sonne, Senden“ kreierte Eissorten: das Pfirsich-Limette-Eis vom Eiscafe „Dida“ und die Sorte Mango mit blauer Soße, das im „Venezia“ auf Neugierige wartete. Beide Sorten, berichteten die Inhaber, werden noch in den nächsten Tagen zu haben sein.

Ungewohnt ruhig gestaltete sich der verkaufsoffene Sonntag im Sendener Norden: Auf der Kemptener und der Königsberger Straße gab es keinerlei Anlass für Staus, trotz der Baustelle am Knotenpunkt Berliner Straße. Zwar hatten mehrere Zugpferde wie Möbel Inhofer, Saturn oder Modemarkt Schmid geöffnet, doch etwa im Iller-Center beteiligten sich viele Geschäfte nicht am verkaufsoffenen Sonntag. Entsprechend entspannt ging es auf dem Parkplatz und in den offenen Läden zu. „Bei uns ist es sehr ruhig“, erzählte eine Mitarbeiterin bei Apollo-Optik, auch in der Fressnapf-Filiale war wenig los. „Ich denke, es fehlte die Werbung – auch wir haben sehr kurzfristig erfahren, dass überhaupt ein verkaufsoffener Sonntag ist“, sagte Filialleiterin Natalija Groß.