Zeuge hilft bei der Aufklärung einer Unfallflucht

An einem geparkten Auto in Senden ist ein Schaden von 5000 Euro entstanden. Schnell hatte die Polizei ermittelt, wer dafür verantwortlich ist.

Eine Unfallflucht in Senden hat die Polizei innerhalb kurzer Zeit aufklären können. Auf einem Parkplatz im Blumenweg war am Montagvormittag ein dort abgestellter Audi angefahren und beschädigt worden. Der zunächst unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Beobachtungen eines aufmerksamen Zeugen halfen bei weiteren Ermittlungen der Polizei. Letztlich ermittelten die Polizeibeamten eine ältere Dame als Unfallverursacherin. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. (AZ)