Zwei 21-Jährige auf Parkplatz verprügelt: Polizei sucht Zeugen

Ein Paar wurde am Samstag im Industriegebiet in Senden von drei Unbekannten angegriffen. Beide Opfer landeten im Krankenhaus. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Nachdem ein junges Pärchen am Samstagabend von Unbekannten in einen Hinterhalt gelockt und tätlich angegriffen wurde, sucht die Polizei nun Zeugen. Gegen 19 Uhr abends befanden sich ein junger Mann und eine junge Frau, beide 21 Jahre alt, auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Berliner Straße. Laut Polizeibericht lotsten zunächst drei Männer sie hinter das Einkaufsgebäude. Dort angekommen wurden die beiden von den Männern angegriffen und geschlagen. Sie konnten zunächst in nördliche Richtung flüchten, wurden aber von ihren Verfolgern eingeholt.

Auf dem Parkplatz eines angrenzenden Discounters schlugen die Täter erneut zu. Das 21 Jahre alte männliche Opfer konnte sich befreien und in ein Geschäft fliehen. Danach ließen die Täter auch von der Frau ab. Beide mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Passanten auf dem Supermarktparkplatz in Senden haben den Angriff gesehen

Beim Tatmotiv könnte es sich laut Polizei um einen Familienstreit handeln. Das Pärchen gab bei der Polizeiaufnahme an, dass mehrere Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden. Daher bittet die Polizei Senden Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 zu melden. (AZ)