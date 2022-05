Zwei Autos in Senden beschädigt

In Senden wurde ein Auto zerkratzt und ein weiteres angefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin beging Unfallflucht.

Gleich zwei Autos sind in Senden beschädigt worden. Laut Polizeibericht wurde im Zeitraum zwischen Sonntag 0.05 Uhr und Montag 19.30 die rechte hintere Tür eines Autos zerkratzt. Es stand auf dem Parkplatz des Marktkaufs in der Berliner Straße. Am Montag zwischen 19 und 21 Uhr wurde ein Auto in der Schubertstraße auf Höhe der Hausnummer 26 ein geparkter Renault Clio angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher oder die Verursacherin floh von der Unfallstelle. In beiden Fällen wird der Schaden auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weißenhorn unter Telefon 07309/96550 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch