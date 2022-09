Zwei Kühlschränke brennen – war es Brandstiftung?

In der Alten Weberei in Senden brannten zwei Kühlschränke. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. In den Geräten fanden sie auch Reste von Feuerwerkskörpern.

Die Feuerwehr Senden und der Rettungsdienst sind am Montagabend ausgerückt. Grund war eine starke Rauchentwicklung in der Alten Weberei in der Illerwehrstraße. Die unter schwerem Atemschutz vorgehenden Feuerwehrleute entdeckten schnell die Quelle in der seit Jahren stillgelegten Werkhalle: Zwei Kühlschränke waren aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Geräte wurden mit Kleinlöschgerät abgelöscht und ins Freie gebracht.

Wie die Polizei am Mittwoch meldet, hatten sich bislang unbekannte Personen offenbar widerrechtlich Zutritt zum Gelände verschafft. Die zwei Kühlschränke platzierten sie mit der Öffnung nach oben, legten dann Spraydosen, Feuerwerkskörper und Grillanzünder hinein und zündeten diese an. Hierdurch entstanden der Brand und die Zerstörung beider Kühlschränke. Das Feuer konnte aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht auf das baufällige Gebäude übergreifen, sodass lediglich die beiden Kühlschränke jeweils einen Totalschaden erlitten. In Bezug auf die Täter liegen aktuell noch keine konkreten Hinweise vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weißenhorn unter Telefon 07309/96550 entgegen. (wis, AZ)