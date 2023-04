Senden

vor 33 Min.

Zwei Tenöre erweisen sich in Senden als Charmeure

Plus Toni Di Napoli und Pietro Pato begeistern als Tenöre4you in Senden mit Pop-Klassik und italienischer Ausstrahlung. Zum guten Ton kommen beeindruckende Bilder.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Musical-Flair in Verbindung mit Klassikanleihen bei bestens einstudierten Auftritten und digitalem Bühnenbildzauber – diese Mischung des Duos Toni Di Napoli und Pietro Pato ist beim Publikum im Bürgerhaus in Senden gut angekommen. Der Galaabend unter dem Titel "Tenöre4you" mit einem "Best-of" an beliebten und berühmten Melodien war nicht ganz ausverkauft, doch das war dem lautstarken Applaus nicht anzuhören.

Konzipiert war der Auftritt als "Mitsing-Konzert": Die Künstler boten dem Publikum an, auf den Verlauf des Abends auch selbst einzuwirken. Vielleicht, um das persönliche Liederrepertoire aufzufrischen, oder um sich im Mengebad freizusingen. In Senden bevorzugten die Besucherinnen und Besucher mehrheitlich die passive Variante des Konzertabends. Auf einen furiosen Einstieg mit der Titelmelodie zum Musical "Phantom der Oper" (Andrew Lloyd Webber), Soundtrack und Filmmitschnitt auf der Großleinwand folgte der Beatles-Hit "Let It Be" und damit sollte der Funke überspringen. Auf der Leinwand erschien der Text, und beim Refrain luden die Tenöre das Publikum zum Mitsingen oder Summen ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen