Zwischen Senden und Vöhringen passieren am Freitagvormittag zwei Unfälle wegen Schnee und Glätte. Am nächsten Tag rutscht ein Fahrer in einen Straßengraben.

Zwei Unfälle wegen Schneeglätte an derselben Stelle bei Senden: Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 27-Jährige am Freitagmorgen gegen 7.10 Uhr mit ihrem Auto von Senden in Richtung Vöhringen. Sie kam aufgrund von Schneefall und Straßenglätte ins Schlingern und dann von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin blieb unverletzt, das Auto musste abgeschleppt werden.

Bevor die Unfallaufnahme abgeschlossen war, kam ein Angehöriger der Unfallverursacherin hinzu und ließ seinen Wagen kurzzeitig am Straßenrand stehen, um die 27-Jährige von der Unfallstelle abzuholen. Eine 36-jährige Frau, die an der Unfallstelle vorbeifahren wollte, musste verkehrsbedingt bremsen, kam dadurch ebenfalls ins Rutschen und prallte mit ihrem Auto in den geparkten Wagen des Mannes. Auch hier wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand laut Polizei eine Schadenshöhe von circa 10.000 Euro an den beteiligten Fahrzeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag baute zudem ein 18-jähriger Autofahrer an der Alten Ziegelei bei Emershofen einen Unfall. Auch dieser Fahrer hatte seine Geschwindigkeit laut Polizei nicht der schneeglatten Fahrbahn angepasst und geriet daher ins Schleudern. Dabei touchierte er eine Straßenlaterne und rutschte in einen Straßengraben. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 2000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde laut Polizei ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)