Unbekannter schießt auf Rathaus in Senden

Angriff auf das Rathaus in Senden: Wie die Polizei vermutet, hat ein Unbekannter, der mit Schleuder und Metallkugel bewaffnet war, eine Fensterscheibe des Rathauses beschossen. Mit einer sogenannten Zwille habe er offenbar eine Kugel auf die doppelverglaste Scheibe geschleudert und dabei die äußere Glasschicht zerstört.

So hoch ist der Schaden am Rathaus in Senden

Laut Angaben der Polizei befindet sich das Fenster im ersten Stock auf der Westseite des Gebäudes. Dieses weist nun ein kreisrundes Einschlagloch auf. Die Beschädigung wurde am 20. August entdeckt und sei vermutlich in den Tagen zuvor entstanden, teilt die Polizei mit. Der Schaden betrage rund 2000 Euro. Die Polizeistation Senden ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sie bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei verdächtigen Beobachtungen im Umfeld des Rathauses oder sonstigen Hinweisen zur Tat unter Telefon 07307/910000 zu melden. (AZ)