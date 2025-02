Sendener Wirtschaftsschule bekommt zweite fünfte Klasse

Vor knapp zwei Wochen hat die Wirtschaftsschule ihren Neubau offiziell eröffnet, nun gibt es weitere Neuigkeiten für die Sendener Institution: Ab dem kommenden Schuljahr wird es hier eine weitere fünfte Klasse geben. Es können damit ab September nicht mehr nur Kinder aus Senden aufgenommen werden, sondern auch aus den umliegenden Orten.

Für Schulleiterin Helga Grabinger geht damit ein Wunsch in Erfüllung: „Ich freue mich sehr“, sagt sie zu den Nachrichten aus dem bayerischen Kultusministerium. „Für unsere gute Arbeit haben wir das aber auch ein wenig verdient“, findet Grabinger. Die Wirtschaftsschule werde nun ihr Bestes geben, um die neue fünfte Klasse bei sich aufzunehmen. Genügend Platz habe man durch den Erweiterungsbau ja bereits.

Freudenberger: Durch zweite fünfte Klasse wird Schulstandort Senden weiter gestärkt

Gemeinsam mit der Sendener Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf, Landrätin Eva Treu und anderen Akteuren aus der Region hatte sich auch der Landtagsabgeordnete Thorsten Freudenberger (CSU) für die weitere fünfte Klasse an der Wirtschaftsschule starkgemacht.

Icon Galerie 29 Bilder Mit dem neuen Anbau der Sendener Wirtschaftsschule gibt es nun wieder genügend Platz für die Schülerinnen und Schüler. Eindrücke aus dem modernen Holzbau.

„Für mich als ehemaligen Lehrer ist es eine Herzensangelegenheit, mich für eine ausgezeichnete Bildung der jungen Menschen in unserer Region zu engagieren“, schreibt Freudenberger in einer Mitteilung. Er freue sich deshalb, dass durch die zweite fünfte Klasse an der Wirtschaftsschule der Schulstandort Senden weiter gestärkt wird.

2024 startete das Pilotprojekt einer fünften Klasse an der Wirtschaftsschule in Senden

Seit dem aktuellen Schuljahr läuft das Pilotprojekt einer ersten fünften Klasse an der Sendener Wirtschaftsschule – mit Erfolg. Genügend Anfragen für weitere Plätze gibt es bereits. „Es wird sehr schön sein, niemanden mehr ablehnen zu müssen“, sagt Schulleiterin Grabinger.

Vergangenes Jahr musste sie noch zehn Absagen verschicken. Anmelden können sich interessierte Schülerinnen und Schüler im Mai mit ihren Übertrittzeugnissen.