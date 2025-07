Unfälle mit E-Bikes steigen enorm: Wie Senioren das Radeln neu lernen

Mit elektrischer Unterstützung über Stock und Stein zu fahren will geübt sein – wie überhaupt der Umgang mit der Technik von E-Bike oder Pedelec, mahnen die Verkehrserzieher Manuel Bronnenmayer von der Polizeiinspektion Illertissen und der Ex-Inspektionsleiter Franz Mayr, jetzt ehrenamtlich bei der Verkehrswacht Memmingen. Schließlich steigt die Zahl der Unfälle mit elektrischen Fahrrädern enorm. Wer also wollte, konnte sich dazu kürzlich in Illertissen bei einem Fahrtraining der Verkehrswacht Neu-Ulm fortbilden. Und womöglich eines Besseren belehren lassen.

Die Senioren drehen ihre Runden unter den Augen der Verkehrstrainer

Auf dem kleinen Verkehrsübungsplatz an der Friedhofstraße, wo sich sonst Schulkinder auf ihren Fahrradführerschein vorbereiten, drehte also jetzt ein Dutzend älterer Menschen auf gewichtigen Zweirädern unter den Augen der Verkehrsexperten ihre Runden. Mit dabei war auch Helmut Walser, Seniorenbeauftragter in Unterroth, der schon länger für die ältere Bürgerschaft auf der Suche nach einem solchen Angebot war. Letztlich schloss sich ihm außer seiner Frau Gabriele aber niemand an, obwohl er den kostenfreien Kurs empfohlen hatte. Schon aus eigener Erfahrung hält der überzeugte E-Biker eine Unterweisung von Fachleuten für sinnvoll: „Einfach vom Fahrrad aufs E-Bike umsteigen kann gefährlich werden, zu unterschiedlich ist die Handhabung“, warnt der Senior. Dabei hoffen nicht wenige, durch elektrische Unterstützung Mobilität zurückzugewinnen.

Fahrlehrer Hanspeter Albrecht, Chef der Verkehrswacht Neu-Ulm, räumte gleich mit einigen Irrtümern auf: „Ein Pedelec unterstützt den Radelnden nur beim Treten, fährt nicht schneller als 25 Stundenkilometer und ist den Fahrrädern gleichgestellt.“ Ein echtes E-Bike hingegen fahre auch ohne Pedalunterstützung durch Motorleistung bis zu 45 Stundenkilometer und gelte rechtlich als Kraftfahrzeug. Landläufig würden Pedelecs auch E-Bikes genannt. So erfolgten an dem Nachmittag Theorie und Praxis im zwanglosen Nebeneinander, und der Fahrlehrer attestierte dem pensionierten Inspektionsleiter Mayr eine sympathische, ruhige Art beim Einüben der verschiedenen Verkehrssituationen: „Er hat wohl auch die meiste Erfahrung“, findet Albrecht.

Mayr lotste die Teilnehmenden quer über die Kreuzungen und Kurven des Platzes, mahnte zu Tempo ebenso wie zur kontrollierten Vollbremsung. Hierzu sein Rat: hauptsächlich rechts die Hinterradbremse anziehen und die linke Vorderradbremse nur dazunehmen. „Andersherum besteht Gefahr, kopfüber nach vorn zu stürzen.“ Eine weitere Übung galt dem gefahrlosen Überqueren eines Hindernisses, wenn ihm nicht mehr auszuweichen sei: „Mit den Füßen sich auf den waagrechten Pedalen abstützen, das Gesäß leicht anheben und drüberfahren“, empfahl Mayr. Eine Herausforderung kann auch das Spurhalten darstellen, ohne dabei ins Schlingern zu geraten. Hierfür waren auf der Fahrbahn sich verengende Markierungen aufgestellt. Mayr schaute zu, wie sie beim Durchfahren zeitweise gestreift oder beiseitegeschoben wurden und hatte ebenfalls einen Ratschlag parat: „Hauptsächlich nach vorne schauen und das Ziel im Auge behalten.“

Das Überholen wird bei Pedelecs oft unterschätzt

Eine andere oft unterschätzte Situation sei das Überholen, eben auch auf dem Fahrradweg. Dabei werde gerne übersehen, dass man selbst gerade überholt werden könnte. Also heiße es folgendermaßen vorzugehen: „Erst leicht abbremsen, dann links über die Schulter schauen, und wenn die Bahn frei ist, klingeln und zum Überholen ausscheren.“ Eine weitere Übung bestand darin, die Kurven sicher zu nehmen. Dabei gelte zu beachten, dass Pedelecs und E-Bikes mehr Gewicht haben als herkömmliche Fahrräder und dabei schneller unterwegs seien. Mayer erklärte: „Um die Kurve zu nehmen, muss das äußere Pedal nach unten und das innere nach oben gerichtet sein.“ In der Praxis ear das leichter gesagt als getan. Einige Probanden stiegen gerade noch rechtzeitig von ihrem Stahlross ab. Worauhinf Franz Mayr gleich in Erinnerung rief: „Der Sattel darf nur so hoch sein, dass die Füße den Boden sicher erreichen.“

Verkehrserzieher Manuel Bronnenmayer zeigte sich sehr zufrieden, wie der erste Kurs dieser Art in Illertissen angenommen wurde. In Neu-Ulm musste er mangels Beteiligung abgesagt werden. Dabei zeigten die Statistiken, dass an E-Bike-Unfällen besonders viele Seniorinnen und Senioren beteiligt seien. Vermutlich setzen viele ihr E-Bike sogleich im Alltag ein, weil sie meinen, die nötige Übung stelle sich dann schon ein. Offenbar sei für Erwachsene der Gedanke an ein E-Bike-Training befremdlich.

Edmund Klingler, Seniorenbeauftragter in Vöhringen, war mit einer kleinen Gruppe nach Illertissen zum Training geradelt. Er sieht seine Erwartungen bestätigt, fürs E-Biken etwas dazugelernt zu haben. Beim Seniorenfrühstück habe sich die Gruppe auf Empfehlung Bronnenmayers zur Teilnahme entschlossen. Klingler räumt ein, einiges gelernt zu haben: „Seit meinem dritten Lebensjahr fahre ich Rad, und trotzdem habe ich beim E-Bike-Training Wissen dazugewonnen.“