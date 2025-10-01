Seniorenkino im Adler: Ab Oktober gibt es diese fünf Filme zum Null-Tarif

Seit 2022 bietet die VHS mit Unterstützung der Stadt ein Programm speziell für die Zielgruppe Seniorinnen und Senioren ab etwa 60 Jahren aus Illertissen und den Stadtteilen. Das Programm „Generation 60+“ ist halbjährlich gegliedert (September bis Februar sowie März bis August) und ergänzt das reguläre VHS-Angebot. Die Veranstaltungen sind gratis oder vergünstigt. Neu in diesem Herbst ist das Seniorenkino, das am 6. Oktober startet und offiziell „Filmwelt 60+“ heißt. Insgesamt fünf Filme werden bis Februar im Adler-Gebäude gezeigt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung bei der VHS (Telefon 07303/1663315) ist allerdings notwendig.

„Mit unseren Formaten fördern wir auf vielfältige Weise den Wissenserwerb sowie die soziale Teilhabe durch persönliche Gespräche und neue Kontakte, was besonders für die Generation 60+ von großer Bedeutung ist. Dabei verbinden wir Bildung mit Gemeinschaftserleben und stärken das gesellschaftliche Miteinander in Illertissen – ein gemeinsames Anliegen der Stadt und der VHS“, erläutert VHS-Leiterin Carolin Gehring.

Illertissen: VHS und Stadt fördern mit „Filmwelt 60+“ soziale Teilhabe für Senioren.

Kino-Gefühle gibt es jeweils an einem Montag. Beginn ist immer um 14 Uhr, Einlass in den Seminarraum des Adlers ist um 13.34 Uhr. Die Filmvorführungen, die beispielsweise in Günzburg und im Augsburger Land längst zum festen Repertoire gehören, „werden durch moderierte Nachbesprechungen ergänzt, die eine vertiefte Reflexion und den Austausch unterschiedlicher Perspektiven ermöglichen“, erläutert Gehring.

Los geht es am Montag, 6. Oktober, mit „Das Labyrinth der Wörter“, einem hochkarätig besetzen, französischen Film aus dem Jahr 2010: Er lebt am Rand der Gesellschaft: ein stiller, einfacher Mann, dem das Leben wenig geschenkt hat. Verspottet, übersehen, ohne Zugang zur Welt der Worte. Eine zufällige Begegnung mit einer älteren Dame in einem Park verändert alles. Sie liebt Bücher und beginnt, ihm vorzulesen. Mit jeder Geschichte öffnet sich ihm eine neue Welt: voller Fantasie, Trost und Erkenntnis. Als ihr das Lesen zunehmend schwerfällt, übernimmt er diese Rolle. Das verändert sein Leben.

Die Tragikkomödie „Sein letztes Rennen“ ist am Montag, 10. November, zu sehen: Ein früherer Marathon-Olympiasieger, zieht mit über 70 Jahren gemeinsam mit seiner Frau ins Altersheim – doch anstatt sich mit dem geregelten Alltag abzufinden, beginnt er erneut zu trainieren. Sein Ziel: der Berlin-Marathon. Mit unbeirrbarem Willen und einer Prise Rebellion bringt er Bewegung in das ruhige Heimleben und weckt längst verloren geglaubte Lebensfreude. Als seine Frau stirbt, droht er an der Trauer zu zerbrechen, doch der Gedanke an ihr gemeinsames Versprechen treibt ihn weiter an.

In der Adventszeit, am Montag, 1. Dezember, zeigt die Filmwelt 60+ „Ein Weihnachtswunder – Weihnachten mit einem Fremden“: Ein älterer, obdachloser Mann wird beim Versuch, ein Auto zu stehlen, vom Eigentümer überrascht. Anstatt ihn anzuzeigen, bietet dieser ihm eine zweite Chance. Der Mann findet Anschluss bei der Familie und wächst besonders der kleinen Tochter ans Herz, die sich nichts sehnlicher wünscht als einen Großvater. Für sie scheint es ein Weihnachtswunder zu sein. Als sich herausstellt, dass der Fremde der leibliche Vater des Familienvaters ist, droht die aufkeimende Harmonie zu zerbrechen. Doch manchmal braucht es nur ein wenig Weihnachtszauber, um alte Wunden zu heilen.

Um eine verrückte WG geht es in „Gemeinsam wohnt man besser“ am 12. Januar: Eigentlich wollte ein ruhiger Rentner nur eine Putzfrau engagieren – doch stattdessen zieht eine lebenslustige Studentin bei ihm ein und stellt seinen ruhigen Alltag völlig auf den Kopf. Kurz darauf folgen eine überkorrekte Krankenschwester und ein neurotischer Anwalt, und aus der noblen Pariser Altbauwohnung wird eine turbulente Wohngemeinschaft. Zwischen Chaos, Konflikten und unerwarteter Freundschaft entdeckt der Rentner, dass es nie zu spät ist, das Leben neu zu beginnen.

„Sternstunde ihres Lebens“ ist ein emotionales Gesellschaftsdrama über Gleichberechtigung, politische Überzeugung und den Mut, Geschichte zu schreiben. Dieser Film steht am 2. Februar auf dem Filmprogramm im Adler: Im Bonn der Nachkriegszeit ringt eine Juristin im Verfassungsgremium um einen entscheidenden Satz: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Gegen den massiven Widerstand ihrer männlichen Kollegen kämpft sie unbeirrt für die rechtliche Gleichstellung – unterstützt von einer stillen Verbündeten und einer wachsenden Bewegung engagierter Frauen im ganzen Land. Ein Film über Beharrlichkeit, demokratischen Aufbruch und einen historischen Moment, der das Fundament für Generationen legte. Zum Austausch gibt es anschließend ein Filmgespräch mit der Moderatorin der Landesmediendienste Bayern, Gabriele Libersky.