Seniorin gerät in Kellmünz auf Gegenspur: Autos stoßen zusammen

Eine 77 Jahre alte Frau ist am Montagnachmittag auf der Illertalstraße von Kleinkellmünz in Richtung Kellmünz in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Ihr Auto und ein entgegenkommender Wagen stießen zusammen. Die Polizei geht davon aus, dass Unachtsamkeit die Ursache war. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 11.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr Kellmünz unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme und lenkten den Verkehr. Die Illertalstraße musste für etwa 40 Minuten komplett gesperrt werden. Zudem traten bei den Unfallfahrzeugen Betriebsstoffe aus und mussten abgebunden werden. Gegen die Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)