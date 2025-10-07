Icon Menü
Shell-Tankstelle in Babenhausen betrogen: Mann tankt zweimal, ohne zu bezahlen

Babenhausen

Shell-Tankstelle in Babenhausen betrogen: Mann tankt zweimal, ohne zu bezahlen

In Babenhausen holt sich ein Unbekannter zweimal Kraftstoff. In beiden Fällen bezahlt er nichts. Doch die Autokennzeichen führen die Polizei nicht zum Täter.
    • |
    • |
    • |
    Ein dreister Betrüger hat in Babenhausen Kraftstoff gestohlen.
    Ein dreister Betrüger hat in Babenhausen Kraftstoff gestohlen. Foto: Hannes P. Albert, dpa (Symbolbild)

    Ein unbekannter Mann hat in Babenhausen zweimal getankt und ist einfach davon gefahren, ohne zu bezahlen. Wie die Polizei mitteilt, geschah die erste Tat am Samstag, 4. Oktober. An dem Tag befüllte der Unbekannte einen Benzinkanister an der Shell-Tankstelle in der Bahnhofstraße. Danach verließ er das Gelände mit einem Auto. Den Kraftstoff bezahlte er nicht. Zwei Tage später kam derselbe unbekannte Mann an die Tankstelle zurück.

    Bei der zweiten Tat betankte er in Babenhausen ein Auto

    Am Montag, 6. Oktober, betankte er laut Polizeibericht nun ein Auto. Wieder verließ er die Shell-Tankstelle, ohne den Kraftstoff bezahlt zu haben. Diesmal hatte er ein anderes Auto dabei als beim ersten Mal. Die Polizei überprüfte beide Fahrzeugkennzeichen. Dabei stellte sich heraus, dass beide Kennzeichen zuvor gestohlen worden waren. Die Polizei Memmingen hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. (AZ)

