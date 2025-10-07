Shell-Tankstelle in Babenhausen betrogen: Mann tankt zweimal, ohne zu bezahlen

Ein unbekannter Mann hat in Babenhausen zweimal getankt und ist einfach davon gefahren, ohne zu bezahlen. Wie die Polizei mitteilt, geschah die erste Tat am Samstag, 4. Oktober. An dem Tag befüllte der Unbekannte einen Benzinkanister an der Shell-Tankstelle in der Bahnhofstraße. Danach verließ er das Gelände mit einem Auto. Den Kraftstoff bezahlte er nicht. Zwei Tage später kam derselbe unbekannte Mann an die Tankstelle zurück.

Bei der zweiten Tat betankte er in Babenhausen ein Auto

Am Montag, 6. Oktober, betankte er laut Polizeibericht nun ein Auto. Wieder verließ er die Shell-Tankstelle, ohne den Kraftstoff bezahlt zu haben. Diesmal hatte er ein anderes Auto dabei als beim ersten Mal. Die Polizei überprüfte beide Fahrzeugkennzeichen. Dabei stellte sich heraus, dass beide Kennzeichen zuvor gestohlen worden waren. Die Polizei Memmingen hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. (AZ)