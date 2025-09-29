Sicherheit, Umbauten und Neuerungen: Fragen und Antworten zur Raiffeisenbank in Altenstadt

Ziemlich genau 14 Monate nach der Sprengung zweier Geldautomaten der Raiffeisenbank Schwaben-Mitte in Altenstadt öffnet die Filiale ihren Betrieb am Montag wieder. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was sind die Öffnungszeiten der Raiffeisenbank in Altenstadt?

Die Filiale ist von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet. Nachmittags hat sie am Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Freitag können sich Kundinnen und Kunden von 9 bis 14 Uhr beraten lassen. Persönliche Termine sind außerhalb dieser Zeiten möglich.

Der Geldausgabe- und Einzahlautomat ist täglich von 5.30 Uhr bis 23 Uhr zugänglich.

Gibt es neue Sicherheitsvorkehrungen?

Die Bank hat in Altenstadt, Vöhringen und Bellenberg ein automatisches Rollladensystem installiert, das die Selbstbedienungsgeräte nachts zwischen 23 und 5.30 Uhr schließt. In Altenstadt betrifft das den Geldausgabeautomaten sowie den kombinierten Ein- und Auszahlungsautomaten – nicht den Kontoausdrucksdrucker. Nachweislich fänden Sprengungen immer nachts, insbesondere in den frühen Morgenstunden, begründet Prokuristin Sabine Turek.

Was geschieht mit dem Geldautomaten auf dem Parkplatz?

Der Automat auf dem Parkplatz wurde am Montag, 22. September, außer Betrieb gesetzt. Die zwei neuen Automaten im Foyer der Geschäftsstelle wurden angeschlossen.

Icon vergrößern Die neuen Geldautomaten der Raiffeisenbank Schwaben-Mitte in Altenstadt werden nachts gesichert. Foto: Armin Schmid Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die neuen Geldautomaten der Raiffeisenbank Schwaben-Mitte in Altenstadt werden nachts gesichert. Foto: Armin Schmid

Welche Dienstleistungen werden angeboten?

Im Prinzip die gleichen wie zuvor, wobei Altenstadt wie Babenhausen, Bellenberg, Erkheim und Krumbach als Kompetenzzentrum der Raiffeisenbank Schwaben Mitte geführt wird. „In Altenstadt bieten wir alle Dienstleistungen einer Allfinanzbank vor Ort an“, betont Turek. Das sei in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, aber man halte am Regionalprinzip „In der Region für die Region“ fest. In der Filiale arbeiten ausgebildete Kundenberater, Vermögensberater sowie Kreditberater, aktuell sind auch zwei Auszubildende in der Geschäftsstelle eingesetzt. Abgedeckt werden nach Tureks Angaben auch die Geschäftsfelder Immobilien, der Versicherungsbereich durch den Partner der R+V Versicherung sowie Bausparberatungen durch die Bausparkasse Schwäbisch Hall.

Was hat sich beim Umbau verändert?

Neu ist, dass Ende Oktober 120 neue barrierefreie Kundenschließfächer integriert werden. Dazu kommen die erhöhten Sicherheitsstandards mit dem automatischen Rollladensystem mit Schließfunktion im SB-Bereich.

Die Geschäftsstelle Altenstadt wurde in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste ist rund 300 Quadratmeter groß und öffnet wieder. Hier sind die SB-Zone, der Kundenservice, mehrere Diskretionsbüros für die Privatkunden- und Vermögensberatung sowie Büroräume für die Beraterinnen und Berater untergebracht. Der zweite Bauabschnitt wird voraussichtlich bis Ende des Jahres fertiggestellt. Darin befindet sich dann die Immobilien- und Kreditberatung sowie Büros der R+V Versicherung und der Bausparkasse Schwäbisch Hall.

Wie kam die Interimslösung während der Schließung an?

Elf Tage nach der Sprengung nahm die Geschäftsstelle ihren Betrieb mit einem Notschalter wieder auf. Darüber seien die Kunden sehr froh gewesen, hat das Personal der Raiba wahrgenommen. „Der Zugang über den Hintereingang war zwar anfangs etwas ungewöhnlich, aber durch entsprechende Hinweisschilder und der Mund-zu-Mund-Propaganda hatten sich die Kunden schnell daran gewöhnt“, berichtet Sabine Turek.

Wie geht es dem Personal nach der Sprengung

Das Personal wurde nach der Sprengung geschult, um die Vorkommnisse auch persönlich zu verarbeiten. „Dank des sehr guten Teamgedankens war der Zusammenhalt besser denn je“, schildert Sabine Turek.