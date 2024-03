Illertissen

vor 33 Min.

Corinna Heiss war im Vorstand der Werteunion, dann trat sie aus

Corinna Heiss auf dem Marktplatz in Illertissen. Die 37-Jährige engagierte sich in der Werteunion und trat 2021 aus.

Plus Die Illertisserin Corinna Heiss erzählt im Interview, was sie sich vom Beitritt versprach, warum sie die Werteunion wieder verließ und wie sie heute darüber denkt.

Von Sebastian Mayr

Seit Mitte Februar ist die Werteunion eine Partei, gegründet auf einem Boot auf dem Rhein. Sie selbst waren auch Mitglied der Werteunion. Wann sind Sie beigetreten, wie haben Sie sich engagiert?



Corinna Heiss: Gegründet hat sich der Verein ja 2017 und ich wurde vom Gründer Alexander Mitsch 2018 auf einem Parteitag der CDU angesprochen, wo ich für eine restriktivere Flüchtlingspolitik gekämpft habe. Er hat mich gefragt, ob ich für den Bundesvorstand der Werteunion kandidieren würde. Ich habe 2019 das Amt der Beisitzerin übernommen und es bis zu meinem Ausscheiden 2021 behalten.

Was haben Sie gemacht?



Heiss: Mit Rückendeckung der Werteunion habe ich mich für mehr Tierschutz starkgemacht. Für mich ist der Tierschutz an der EU-Außengrenze ein wichtiges Thema. Ich bin gegen die Exporte lebender Tiere, die in anderen Ländern gequält werden. Wir wollten die betäubungslose Ferkelkastration mit sofortiger Wirkung verbieten. Leider konnten wir uns nicht durchsetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen