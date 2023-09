Siegesserie des FV Illertissen reißt

Erste Pleite nach zuvor sechs Erfolgserlebnissen nacheinander. Das Unheil bahnte sich früh an.

Sechs Pflichtaufgaben in Folge hatte der FV Illertissen zuvor erfolgreich erledigt, diese stolze Serie ist am Dienstag beim SV Schalding-Heining gerissen. Die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler verlor das Punktspiel der bayerischen Fußball-Regionalliga mit 1:4.

Das Unheil bahnte sich nach einer guten Viertelstunde an. FVI-Torhüter Felix Thiel spielte den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand und sah dafür glatt Rot. Feldspieler Daniele Gabriele machte Platz für Ersatzkeeper Oskar Preil, der kassierte noch vor der Pause zwei Gegentore durch Jonas Rossdorfer (28.) und Fabian Schnabel (45.+5). Hannes Pöschl vergab dazwischen die Riesenchance zum Ausgleich (30.). In Überzahl dominierte die Mannschaft aus Niederbayern in der zweiten Halbzeit zunächst. Erneut Rossdorfer erhöhte auf 3:0 (56.), ehe nur drei Minuten danach Pöschl aus kurzer Distanz verkürzte. Mehr war aber nicht mehr drin, Quirin Stiglbauer stellte für Schalding-Heining in der 83. Minute sogar noch auf 4:1 (ausführlicher Bericht folgt).