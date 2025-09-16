Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Sind die Fahrradschutzstreifen an der Hauptstraße in Senden ein gefährliches Pflaster?

Senden

Sind die Fahrradschutzstreifen an der Hauptstraße in Senden ein gefährliches Pflaster?

Beim Bürgertalk gab die Verwaltung dieses Mal ein Thema vor: Mobilität. Die Intervention eines Bürgers rückte eine gut gemeinte Maßnahme in völlig neues Licht.
Von Thomas Vogel
    • |
    • |
    • |
    Müsste der Schutzstreifen nicht besser „Gefahrenstreifen“ heißen? Immer wieder geraten Radelnde dort in Senden in prekäre Situationen, wurde beim Bürgertalk aufgeworfen.
    Müsste der Schutzstreifen nicht besser „Gefahrenstreifen“ heißen? Immer wieder geraten Radelnde dort in Senden in prekäre Situationen, wurde beim Bürgertalk aufgeworfen. Foto: Thomas Vogel

    Die längsten Fahrrad-Schutzstreifen in Senden führen beiderseits der Hauptstraße von der Rathaus-Kreuzung bis auf Höhe Haus Konrad. Durch gestrichelte Linien von der Fahrbahn abgetrennt, sollen sie das Radeln auf dieser viel befahrenen Straße sicherer machen. Aber tun sie das tatsächlich? Es war eine einzige Wortmeldung beim zweiten „Bürgertalk“ der Stadtverwaltung, die diese bislang öffentlich nicht hinterfragte Gewissheit gehörig ins Wanken brachte. Die Streifen gaukelten nicht nur Sicherheit vor, die sie tatsächlich gar nicht erfüllen könnten, sie seien stellenweise auch noch zu schmal und daher gar nicht zulässig, so lautete die Intervention.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden