Sind die Fahrradschutzstreifen an der Hauptstraße in Senden ein gefährliches Pflaster?

Die längsten Fahrrad-Schutzstreifen in Senden führen beiderseits der Hauptstraße von der Rathaus-Kreuzung bis auf Höhe Haus Konrad. Durch gestrichelte Linien von der Fahrbahn abgetrennt, sollen sie das Radeln auf dieser viel befahrenen Straße sicherer machen. Aber tun sie das tatsächlich? Es war eine einzige Wortmeldung beim zweiten „Bürgertalk“ der Stadtverwaltung, die diese bislang öffentlich nicht hinterfragte Gewissheit gehörig ins Wanken brachte. Die Streifen gaukelten nicht nur Sicherheit vor, die sie tatsächlich gar nicht erfüllen könnten, sie seien stellenweise auch noch zu schmal und daher gar nicht zulässig, so lautete die Intervention.
