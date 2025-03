So feiert der Schrannenmarkt in Weißenhorn seinen zweiten Geburtstag

„Uns geht es nicht nur darum, unsere Produkte zu verkaufen, wir wollen auch einfach mit den Kunden reden und uns und unsere Arbeit präsentieren“, erzählt Jeanette Mühlbacher von Netles Kartenkunst und Schmuckallerlei, Mitorganisatorin des Schrannenmarkts in Weißenhorn. Zwölf Stände haben in der historischen Schranne Platz – hier finden sich Aussteller von selbst gebackenen Hundekeksen, Seifen, Schmuck, Honig und Kunst. Am Donnerstag, 13. März, feiert der Schrannenmarkt sein zweijähriges Bestehen mit einer besonderen Aktion.

Der Schrannenmarkt in Weißenhorn war lange Zeit ein Geheimtipp

Leider kamen in der letzten Zeit weniger Besucherinnen und Besucher als erhofft, der kleine Markt war in Weißenhorn lange eher unbekannt. Um das zu ändern, rühren Sven Ticks von der Stadt Weißenhorn und die beiden Organisatorinnen Jeanette Mühlbacher und Silke Jahn kräftig die Werbetrommel. Plakate und Schilder haben sie aufgehängt, Flyer verteilt und Freunde und Bekannte via Instagram, Facebook und WhatsApp-Status informiert.

Viel Herzblut steckt in den Produkten auf dem Weißenhorner Schrannenmarkt

„Wegen des Brandschutzes und der Erreichbarkeit von Notausgängen dürfen wir leider nur zwölf Stände haben“, erklärt Mühlbacher, „dafür ist es wirklich süß und gemütlich“. Seit zwei Jahren gibt es den Schrannenmarkt jetzt schon, in der Regel findet er jeden zweiten Donnerstag im Monat statt.

„Jeder, der hier verkauft, sprüht für seinen Stand und steckt viel Arbeit und Mühe in seine Produkte“, erzählt die 50-Jährige. „Wir sind alle mit viel Herzblut und Freude dabei und alles ist selbstgebastelt, genäht oder gestrickt und kommt aus der Region“, berichtet Mühlbauer. Sie selbst wohnt in Holzheim, die anderen Standbetreiber sind aus Weißenhorn, Pfaffenhofen und den umliegenden Dörfern.

Zur Feier des Schrannenmarkt-Geburtstags gibt es eine besondere Aktion

Ab 14 Uhr können Interessierte am kommenden Donnerstag über den kleinen Markt bummeln. Zur Feier des Schrannenmarkt-Geburtstags gibt es bei jedem Einkauf ein Los, um 17.30 Uhr werden dann live in der Schranne die Gewinnerinnen und Gewinner gezogen. Jeder der Aussteller trägt einen Preis dazu bei. Mit selbst gemachten Waffeln, Kuchen und Getränken ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

In vielen Geschäften der Weißenhorner Innenstadt liegen ab Montag, 10. März, Gutscheine für ein Glas Geburtstags-Sekt auf dem Schrannenmarkt aus, vorbeikommen lohne sich also auf alle Fälle, sagt Mühlbauer und lacht. Ab April gebe es auch wieder ein Mittagessen in der Schranne, sagt die Organisatorin des Marktes, „wir freuen uns auf den kommenden Sommer und hoffen auf ein bisschen mehr Andrang“.