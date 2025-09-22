Senden sagt ja: So festlich soll das Trauzimmer im Rathaus beleuchtet werden

Wieder im Sendener Rathaus heiraten zu können, rückt immer näher: Hinsichtlich der Leerräumung der ehemaligen Sendener Polizeistation und des Umbaus des Rathauses sind die Arbeiten schon weit fortgeschritten, wie in der jüngsten Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses berichtet wurde. Es sollen hier im Erdgeschoss, wie berichtet, ein Trauzimmer und Büroräume eingerichtet werden. Wie Architekt Martin Maslowski erklärte, habe es im ehemaligen Polizeigebäude jedoch immer wieder unangenehme Überraschungen gegeben. Vieles sei in recht schlechtem Zustand, so auch die Elektroleitungen, bei denen man sehen müsse, was noch zu verwenden ist.
Senden
