Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

So festlich soll das Trauzimmer im Sendener Rathaus beleuchtet werden

Senden

Senden sagt ja: So festlich soll das Trauzimmer im Rathaus beleuchtet werden

Bis man im Rathaus wieder heiraten kann, dauert es noch. Nun wurde beschlossen, wie man das neue Trauzimmer ausleuchten möchte – und ob es eine Klimaanlage gibt.
Von Stefan Kümmritz
    • |
    • |
    • |
    Das Erdgeschoss des Sendener Rathaus wird derzeit umgebaut, hier soll man künftig wieder heiraten können.
    Das Erdgeschoss des Sendener Rathaus wird derzeit umgebaut, hier soll man künftig wieder heiraten können. Foto: Annemarie Rencken

    Wieder im Sendener Rathaus heiraten zu können, rückt immer näher: Hinsichtlich der Leerräumung der ehemaligen Sendener Polizeistation und des Umbaus des Rathauses sind die Arbeiten schon weit fortgeschritten, wie in der jüngsten Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses berichtet wurde. Es sollen hier im Erdgeschoss, wie berichtet, ein Trauzimmer und Büroräume eingerichtet werden. Wie Architekt Martin Maslowski erklärte, habe es im ehemaligen Polizeigebäude jedoch immer wieder unangenehme Überraschungen gegeben. Vieles sei in recht schlechtem Zustand, so auch die Elektroleitungen, bei denen man sehen müsse, was noch zu verwenden ist.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden